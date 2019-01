प्रियंका गांधी बनीं कांग्रेस की महासचिव, रॉबर्ट वाड्रा बोले- जीवन के हर मोड़ पर साथ रहूंगा, पढ़ें और किसने क्या कहा

लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2019) से ठीक पहले कांग्रेस (Congress) द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को महासचिव बनाए जाने के बाद राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस (Congress) के नेता जहां इस पार्टी का एक बड़ा दांव बता रहे हैं तो बीजेपी इसे कांग्रेस (Congress) की आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रही है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का यह फैसला बड़ा दांव साबित हो सकता है. इससे हमें फायदा होगा. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भले ही सक्रिय राजनीति में अब आई हों लेकिन उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव रहा है.वहीं, प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पति रॉबर्ड वाड्रा ने कांग्रेस के इस फैसले पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता हूं. प्रियंका जी पहले भी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुकी है. अब जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा फैसला लिया जाएगा. इस फैसले से पूरे देश में उत्साह है. सब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा होगा. वह युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने भी राहुल गांधी के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के इस फैसले कांग्रेस को न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश वापसी करने में मदद मिलेगी. वह विदेश से आने के बाद अपना पदभार संभालेंगी. इस फैसले पर सचिन पायलट ने कहा कि इससे लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियों में फायदा मिलेगा. वह युवाओं के बीच खासी प्रचलित हैं. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) ने एक बड़ा दांव चला है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की बहन और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra)भी सक्रिय राजनीति में उतर गई हैं. कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया है, उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है. वे फरवरी के पहले सप्ताह से जिम्मेदारी संभालेंगी. इसके अलावा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुरंत प्रभाव से महासचिव नियुक्त करके पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी गई है. कांग्रेस ने इसका ऐलान बुधवार को किया है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो पहले की तरह कर्नाटक के प्रभारी की भूमिका निभाते रहेंगे. संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई है. उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी-महासचिव की भूमिका निभा रहे गुलाम नबी आजाद को अब हरियाणा की जिम्मेदारी दी गयी है.

INC COMMUNIQUE



Appointment of General Secretaries for All India Congress Committee. pic.twitter.com/zHENwt6Ckh