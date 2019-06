लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लगे पोस्टर, पूछा- अमेठी से हार गए राहुल गांधी, आप राजनीति कब छोड़ेंगे!

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पर निशाना साधते हुए पंजाब के लुधियाना में पोस्टर लगाए गए हैं. पखोवाल रोड पर लगाए गए इन पोस्टरों में सिद्धू के राजनीति छोड़ने पर सवाल उठाए गए हैं. दरअसल सिद्धू ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी अमेठी से हारे तो वह राजनीति छोड़ देंगे. वहीं राहुल गांधी अमेठी से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से 55,120 वोटों से चुनाव हार गए थे.

Punjab: Posters put up in Pakhowal road in Ludhiana asking state Minister Navjot Singh Sidhu to quit politics. Sidhu had said that he will quit politics if Rahul Gandhi loses Lok Sabha election from Amethi, Rahul Gandhi lost the election by 55,120 votes to BJP's Smriti Irani. pic.twitter.com/VIOi5Ql4re