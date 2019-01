राहुल गांधी ने राफेल पर 'PM की परीक्षा' से पहले ही बताए सवाल, पूछा- खुद हल करेंगे या किसी और को भेजेंगे?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को राफेल मामले (Rafale Deal)मेंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)पर जमकर हमला बोला और उन्हें चुनौती दी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर उनके साथ सीधी बहस करें. राहुल गांधी ने पहले लोकसभा (Lok Sabha)में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों की झड़ी लगा दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल ने टि्वटर का सहारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने टि्वटर पर कहा कि कल संसद में प्रधानमंत्री 'ओपेन बुक राफेल डील एक्जाम' का सामना करेंगे. इसके अलावा राहुल ने पीएम मोदी के लिए चार सवाल भी ट्वीट किए हैं.

राहुल ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा, 'कल संसद में प्रधानमंत्री 'ओपेन बुक राफेल डील एग्जाम' का सामना करेंगे. सवाल पहले से पता हैं: 1. वायुसेना को 126 विमानों की जरूरत थी तो सिर्फ 36 विमानों का सौदा क्यों? 2. विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए की बजाय 1,600 करोड़ रुपये क्यों की गई? 4. एचएएल की बजाय ए ए (अनिल अंबानी) को ठेका क्यों दिया गया? क्या वह परीक्षा के लिए आएंगे ? या किसी प्रतिनिधि को भेज देंगे?'

Tomorrow, the PM faces an Open Book #RafaleDeal Exam in Parliament. Here are the exam questions in advance: Q1. Why 36 aircraft, instead of the 126 the IAF needed? Q2. Why 1,600 Cr instead of 560 Cr per aircraft. Q4. Why AA instead of HAL? Will he show up? Or send a proxy?

जब संसद में बोले राहुल- मैम, मैं अनिल अंबानी नहीं तो क्या, डबल AA कह सकता हूं...

राहुल गांधी ने ट्वीट में तीसरा सवाल नहीं पूछा था. जब यूजर्स ने उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया तो राहुल गांधी ने तीसरा सवाल भी ट्वीट करके पूछा और साथ ही बताया कि उन्होंने तीन के बाद सीधा चौथा सवाल क्यों पूछा. उन्होंने इस ट्वीट में कहा, 'मैंने सवाल नंबर तीन रोक लिया था, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने कहा था, 'गोवा टेप के बारे में कोई बात नहीं होगी.' लेकिन सवाल नंबर तीन उतना ही विवादित हो गया, जितना राफेल डील. इसलिए लोगों की मांग पर तीसरा सवाल पूछ रहा हूं,'

उन्होंने पूछा, 'मोदी प्लीज बताइए, पर्रिकर जी ने अपने बेडरूम में राफेल की फाइल क्यों रखी हुई है और इस फाइल में क्या जानकारी है.'

The Missing Q3!



I had held back Q3 because Madam Speaker had said, “no talking about the Goa tape”! But the missing Q3 has become as controversial as Rafale:) So on popular demand:



Q3. Modi Ji, please tell us why Parrikar Ji keeps a Rafale file in his bedroom & what's in it? https://t.co/6WdiN487HJ