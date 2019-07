कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने के बाद राहुल ने किया ट्वीट, लिखा- यह निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की जीत

खास बातें कर्नाटक में गिरी कांग्रेस-जेडीएस की सरकार राहुल गांधी ने किया ट्वीट बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना

विश्वास प्रस्ताव पर चार दिनों की बहस के बाद मंगलवार को कर्नाटक में एच. डी. कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है. विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस व जनता दल सेक्युलर (जद-एस) की गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी. 225 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत के लिए 20 विधायक सदन में उपस्थित नहीं हुए थे. विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विश्वास मत के बाद सदन के सदस्यों को बताया कि मुख्यमंत्री एच. डी. कुमार स्वामी विश्वास मत हासिल नहीं कर सके. उन्होंने बताया कि विश्वास मत के पक्ष में 99 जबकि इसके खिलाफ 105 मत पड़े हैं. अब कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गंठबंधन सरकार गिरने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है.

From its first day, the Cong-JDS alliance in Karnataka was a target for vested interests, both within & outside, who saw the alliance as a threat & an obstacle in their path to power.



Their greed won today.



Democracy, honesty & the people of Karnataka lost. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2019

कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी नीत गठबंधन सरकार गिरने को 'लोकतंत्र, ईमानदारी और राज्य की जनता की हार' करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा आखिरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की आज जीत हो गयी. राहुल गांधी ने लिखा: ''अपने पहले दिन से ही कांग्रेस-जेडीएस सरकार भीतर और बाहर के उन निहित स्वार्थ वाले लोगों के निशाने पर आ गयी थी. जिन्होंने इस गठबंधन को सत्ता के अपने रास्ते के लिए खतरा और रुकावट के तौर पर देखा.'' उनके लालच की आज जीत हो गयी. लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक की जनता हार गयी."

& again you don't make any sense.

May be it's the effect of the

“Slap of Democracy”



Your desperation to hold on to power has lost today.



It's a victory of Karnataka over your unholy alliance & greed for power.



Democracy has won today & people's mandate is restored https://t.co/7swZB5s5oL — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) July 23, 2019

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस तरह कर्नाटक में गठबंधन की सरकार गिरने पर अफसोस जाहिर किया और बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना भी साधा. उनके इस ट्वीट पर राजनीतिक रिएक्शन भी आने लगे हैं. कर्नाटक बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के ट्ववीट पर पलटवार किया है और कहा कि 'यह आपके अपवित्र गठबंधन और सत्ता के लालच पर कर्नाटक की जीत है.'

One day the BJP will discover that everything cannot be bought, everyone cannot be bullied and every lie is eventually exposed.



1/2 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 23, 2019



इससे पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर संस्थाओं और लोकतंत्र को व्यवस्थित ढंग से कमजोर करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा, ''एक दिन बीजेपी को यह पता चलेगा कि सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, हर किसी के पीछे नहीं पड़ा जा सकता और हर झूठ आखिरकार बेनकाब होता है.''

गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) की सरकार मंगलवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रही और सरकार गिर गई. इसी के साथ राज्य में करीब तीन हफ्ते से चल रहे राजनीतिक नाटक का फिलहाल पटाक्षेप हो गया.

