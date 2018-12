राजनाथ सिंह दे रहे थे भाषण, तभी लगने लगे नारे 'जो मंदिर बनवाएगा, वोट उसी को जाएगा',देखें Video

गृहमंत्री राजनाथ सिंह रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे. स्मृति उपवन में चल रहे युवा कुम्भ के समापन कार्यक्रम में बोलने के लिए खड़े हुए. तो वहां मौजूद युवाओं ने राममंदिर बनाने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान युवा नारे लगाते रहे, जो मंदिर बनवाएगा, वोट उसी को जाएगा. आखिर में कार्यक्रम के संस्थापक को हस्तक्षेप करके युवाओं को शांत कराना पड़ा. नाराज राजनाथ सिंह ने कहा कि वह तभी बोलेंगे जब आप लोग शांत हो जाएंगे. नारेबाजी बंद होने के बाद राजनाथ ने कहा कि भव्य राममन्दिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है.उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए.

Lucknow: Slogans demanding construction of #RamTemple raised, in the middle of an address by Home Minister Rajnath Singh at Yuva Kumbh event today. pic.twitter.com/z9yiKeo2sp