मालदीव की संसद में बोले PM मोदी- आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व समुदाय का एकजुट होना जरूरी

PM Narendra Modi ‘s Maldives visit: अपने पहले विदेशी दौरे पर मालदीव (Maldives) पहुंचे पीएम मोदी ने वहां की संसद (Majlis) को संबोधित किया. इस दौरान पीएम पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि मालदीव दुनिया का नायाब नगीना है. उन्होंने कहा कि मैं आज पीपुल्स मजलिस (Majlis) में उपस्थित होकर बहुत खुश हूं. मोहम्मद नशीद के मालदीव के संसदीय स्पीकर बनने के बाद मुझे पहली बार आमंत्रित करने का यह निर्णय लिया गया था. इस जेस्चर ने हर भारतीय के दिल को छू लिया है. पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले मालदीव के लोगों ने इकट्ठा होकर दुनिया के सामने लोकतंत्र का उदाहरण पेश किया था. आप लोगों ने यह बता दिया कि अंततः जीत जनता की होती है. मालदीव की इस जीत पर आपके सबसे घनिष्ठ मित्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को सबसे ज्यादा खुशी हुई. पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद हमारे समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद रखते हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के लिए खतरा है. राज्य प्रायोजित आतंकवाद आज सबसे बड़ा खतरा है. आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व समुदाय का एकजुट होना जरूरी है.

PM Modi at Maldives: Terrorism is a danger not just for a country but the entire civilization. State sponsored terrorism is the biggest threat today. It is important for the world community to come together to fight the challenge of terrorism and radicalization. https://t.co/L43e9GTRpb