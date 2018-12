'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' में मनमोहन सिंह बने अनुपम खेर, एक्टिंग देख ऋषि कपूर ने कही यह बात

पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर बनी फ़िल्म 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टिर' (The Accidental Prime Minister) पर विवाद गहराता दिख रहा है. 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टिर' का ट्रेलर लॉन्च होते ही यह फिल्म विवादों से घिर गई और इस पर सियासत भी शुरू हो गई. हालांकि, इस फिल्म 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टिर' के लिए अनुपम खेर को बधाई भी मिल रही है. बॉलीवुड के दिग्गज स्टार ऋषि कपूर ने इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर को बधाई दी. ऋषि कपूर ने फिल्म 'द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टिर' को शानदार बताया और अनुपम खेर की तारीफ में कसीदे पढ़ें.

ऋषि कपूर ने शुक्रवार को ट्वीट कर अनुपम खेर को इस फिल्म के लिए बधाई दी. ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा- 'फिल्म का ट्रेलर शानदार है. फिल्म पॉलिटिकल होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है. फिल्मों में अपनी शैली को लेकर आपका जो पैशन है वो बेहतरीन है. यही आप अपने एक्टिंग स्कूल में भी सिखाते हैं. और फिल्म में अक्षय खन्ना का लुक भी काफी प्रभावी है. पहले से ही आपको बधाई.'

Thank you so much dearest @chintskap for your love and appreciation. New York mein saath mein dekhenge #TheAccidentalPrimeMinister. https://t.co/ozMSy0ZEHz