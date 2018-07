एक आदमी और उसकी बेटी की सूझबूझ और बहादुरी ने एक हज़ार से ज़्यादा रेल यात्रियों की जान बचाई है. त्रिपुरा के आदिवासी स्वप्न देबबर्मा और उनकी बेटी सोमती 15 जून की इस घटना के बाद से सुर्ख़ियों में हैं. त्रिपुरा के धलाई में रहने वाले स्वपन देबबर्मा ने बताया कि उस दिन घर पर चावल नहीं थे. बारिश हो रही थी. हमने कटहल खाया और फिर मैं बेटी सोमती के साथ मछली की खोज में चल दिया. हम जब रेल पटरी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि बड़े भूस्खलन से पटरी को नुकसान पहुंचा है. हमने सोचा कि अगर ट्रेन को नहीं रोका तो कई लोगों की जान चली जाएगी. हम दो घंटे तक वहीं बैठे रहे. जैसे ही ट्रेन आई मैंने अपनी शर्ट उतारकर लहराना शुरू कर दिया. ट्रेन नहीं रुकी तो मैं पटरी के बीच खड़ा हो गया और बेटी को भी खींच लिया. ड्राइवर ने कहा कि बाप-बेटी को रेलवे ट्रैक पर देखकर कुछ मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी. हमने सोचा था कि दो लोगों की जान जाएगी लेकिन सैकड़ों की बच जाएगी.

Not all superheroes have a cape, some have a towel. Meet Swapan Debbarma who saved a train accident btwn

Ambassa & Agartala.He spotted a derailed track & jumped onto d track,waved his towel,stopped the Train from an accident & saved thousands of lives.Such heroes must be rewarded pic.twitter.com/Q6wFzFvZC3