अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने देश के हालात पर फिर जताई चिंता, कहा- धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है

बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने देश के मौजूद हालात पर एक बार फिर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने यह बात एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty India) से कही. एमनेस्टी (Amnesty India) ने नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) के बयानों को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है. जिसमें वह कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान हमें बोलने, सोचने, किसी भी धर्म को मानने और इबादत करने की आजादी देता है. लेकिन, अब देश में मजहब के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी की जा रही है. जो लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें इसकी सजा दी जाती है.

In 2018, India witnessed a massive crackdown on freedom of expression and human rights defenders. Let's stand up for our constitutional values this new year and tell the Indian government that its crackdown must end now. #AbkiBaarManavAdhikaarpic.twitter.com/e7YSIyLAfm