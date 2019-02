BJP-AIADMK गठबंधन के बाद कांग्रेस-DMK ने भी मिलाया हाथ, जानिए कितने सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव

बीजेपी-एआईएडीएमके गठबंधन (BJP-AIADMK Alliance) के बाद कांग्रेस-डीएमके (Congress-DMK Alliance) ने भी आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी. डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कांग्रेस और डीएमए के बीच लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर गठबंधन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में 9 सीटों पर, जबकि पुडुचेरी में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी. अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि आखिर डीएमके लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है. पार्टी सूत्रों के अनुसार डीएमके अपने अन्य सहयोगियों के साथ बैठक करने के बाद अगले कुछ दिनों में सीटों की संख्या को लेकर ऐलान करेगी. बता दें कि मंगलवार को बीजेपी-एआईएडीएमके ने गठबंधन की घोषणा की थी.

DMK President MK Stalin on an alliance with Congress: 9 Lok Sabha seats in Tamil Nadu and 1 seat in Puducherry have been given to Congress. pic.twitter.com/21q4UpKE5d