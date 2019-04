कांग्रेस का बड़ा आरोप: अरुणाचल प्रदेश के CM के काफिले से बरामद हुए 1.80 करोड़ रुपए, इससे खरीदे जाते वोट

कांग्रेस ने बीजेपी पर अरुणाचल प्रदेश में पैसे के दम पर वोट खरीदने का आरोप लगाया है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के काफिले से 1.8 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं. क्या यह पैसा बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए था. क्या यह कालाधन नहीं था. कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब तक चुनाव आयोग को एफआईआर नहीं करा देनी चाहिए थी. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ. हमारी ये मांग है इस पूरे मामले में खासतौर से तीन लोग, जो प्रथम दृष्टया संलिप्त हैं, सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि देर रात मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले से कुल 1.8 करोड़ बरामद हुआ. यह बरामदगी तब हुई, जब कि सुबह दस बजे पीएम मोदी की अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में रैली होने वाली थी.

