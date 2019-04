आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 'अनारकली' कहने पर भड़कीं जयाप्रदा, बोलीं- जैसा बाप वैसा बेटा

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बीजेपी की प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की है. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जयाप्रदा के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ने के आसार हैं. रामपुर में चुनावी रैली के दौरान अब्दुल्ला ने जयाप्रदा के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर अनारकली शब्द का इस्तेमाल किया है. अब्दुल्ला ने मंच से कहा, ''अली भी हमारे, बजरंगबली भी हमारे. हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए.'' हालांकि, इस बयान के बाद जयाप्रदा ने भी पलटवार किया है.

'मायावती जी आपको सोचना चाहिए उनकी एक्स-रे जैसी आंखें आपके ऊपर कहां-कहां देखेंगी': जयाप्रदा

रामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि 'अली भी हमारे, बजरंगबली भी हमारे. हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए.' हालांकि, अब्दुल्ला ने जयाप्रदा का नाम नहीं लिया. मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बयान को जयाप्रदा से जोड़कर ही देखा जा रहा है. बता दें कि चुनावी माहौल में जयाप्रदा और आजम खान के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला ने भी कसा तंज, बोले- 'हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी, लेकिन अनारकली नहीं'

जयाप्रदा ने चुनाव आयोग से इस बयान पर संज्ञान लेने को कहा है. अब्दुल्ला आजम की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए जयाप्रदा ने कहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस पर हंसू या रोऊं. जैसा बाप-वैसा बेटा. अब्दुल्ला से ऐसी उम्मीद नहीं थी. वह एक पढ़े लिखे आदमी हैं. आपके पिता कहते हैं मैं आम्रपाली हूं और आप कहते हैं कि मैं अनारकली हूं.' क्या ऐसे ही आप समाज की महिलाओं को देखते हैं?

Jaya Prada on remarks by Abdullah (SP leader Azam Khan's son): Can't decide whether to laugh or cry, like father like son. Hadn't expected this from Abdullah. He's an educated man. Your father says 'I'm Amrapali' & you say 'I'm Anarkali,' Is that how you see women of society? pic.twitter.com/SgFEVlpuq9