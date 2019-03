पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में हुए शामिल, नई दिल्ली लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव!

लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी (BJP)में शामिल हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भाजपा ज्वाइन की. इस दौरान उन्होंने कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए हैं. अरुण जेटली ने कहा, भाजपा का अब काफी विस्तार हुआ है. देश के अन्य हिस्सों में भी, विस्तार हुआ, पहले जहां हम कमजोर होते थे, अब हम जीतने की स्थिति में है. पहले कहा जाता था कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं. यह हमारी विशेषता है, मगर अब हम कैडर बेस्ड मास पार्टी भी बने हैं.

सूत्रों के मुताबिक गौतम गंभीरको नई दिल्ली लोकसभा चुनाव सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. हालांकि, इसका ऐलान शुक्रवार को नहीं किया गया. गौतम गंभीर के चुनाव लड़ने के सवाल पर अरुण जेटली ने कहा कि जो पार्टी कहेगी, वही करेंगे. यह सब इलेक्शन कमेटी पर छोड़ दीजिए.

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों (Gautam Gambhir) को पार्टी में लाना हमारी पुरानी नीति रही है. क्योंकि देश की बागडोर हमारी पार्टी और सहयोगियों के हाथ में है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी. इस प्रकार हर क्षेत्र के लोगों की तरफ सरकार का ध्यान जा सके, इस लिए विक्षिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों वाली हस्तियों को पार्टी से जोड़ा जा रहा.

Delhi: Former Cricketer Gautam Gambhir joins Bharatiya Janata Party(BJP) in the presence of Union Ministers Arun Jaitley and Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/EYmhfSSMy7

क्रिकेट के बाद अब सियासी पिच पर बैटिंग करेंगे गौतम गंभीर, मिल चुका है 'पद्म श्री' और 'अर्जुन अवार्ड'

उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) प्रसिद्ध नाम हैं.दशकों से क्रिकेट खेलते रहे. और क्रिकेट में बहुत बड़ा स्थान हासिल किया. दिल्ली में ही जन्मे और पले-बढ़े और दिल्ली में ही मॉडल स्कूल, हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की. दिल्ली में ही हर स्तर पर क्रिकेट खेले. दिल्ली टीम के कप्तान भी रहे. हिंदुस्तान के लिए भी खेला. आईपीएल में दो टीमों के कैप्टन रहे. उसके बाद 2007 में टी-20 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता, 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता,उसमें अहम योगदान रहा. आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं. अपने क्षेत्र में काम करने के बाद बतौर खिलाड़ी रूप आप रिटायर हुए हैं, मगर कमेंटेटेटर के रूप में जुड़े रहे हैं.आज पार्टी से जुड़े हैं. इसे हम पार्टी के लिए अहम मानता हैं. पार्टी में आने से इनका जो पूरा टैलेंट है, उसका पार्टी प्रयोग करेगी. मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत लाभ होगा.

Gautam Gambhir: I am joining this party(BJP) after getting influenced by PM Narendra Modi's vision. I am honoured to get the opportunity to join this platform pic.twitter.com/barD8XA7W9