उत्‍तर प्रदेश के मऊ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बंगाल हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और टीएमसी पर निशाना साधा. पीएम मोदी ने अपने भाषण में बंगाल में हुई हिंसा का भी जिक्र करेत हुए कहा कि बहन जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर मुझ पर निशाना साधा है. चुनाव आयोग (Election Commission) को भी आड़े हाथों लिया है. मैं तो सोच रहा था कि जिस तरह ममता दीदी वहां पर यूपी-बिहार-पूर्वांचल के लोगों पर निशाना साध रही हैं, उन्हें बाहरी बताकर अपनी राजनीति कर रही हैं, बहन मायावती (Mayawati) इस पर ममता दीदी को जरूर खरी-खोटी सुनाएंगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मुझे याद है कुछ महीना पहले जब पश्चिमी मेदिनिपुर में मेरी रैली थी, तो किस तरह की अराजकता वहां टीएमसी द्वारा फैलाई गई थी. इसके बाद ठाकुरनगर में तो ये हालत कर दी गई थी कि मुझे अपना संबोधन बीच में छोड़कर मंच से हट जाना पड़ा था. कुछ दिन पहले कूच बिहार में मेरी रैली के लिए जहां मंच बनना था, वहीं पर दीदी ने अपनी पार्टी का बड़ा सा मंच बनवा दिया था. उन्‍होंने कहा कि दीदी का ये रवैया तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूं. अब पूरा देश भी देख रहा है.

पीएम मोदी ने घोसी संसदीय सीटके भाजपा उम्मीदवार हरिनारायण राजभर के लिए चुनाव प्रचार किया. यहां लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण 19 मई को मतदान होगा.

पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों की ये दादागीरी परसों रात भी देखने को मिली है. परसों, कोलकाता में भाई अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया. ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए. पीएम मोदी ने कहा, ''...वहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार, उसी जगह पर पंचधातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी.'' पीएम मोदी ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर मात्र बंगाल की ही नहीं बल्कि भारत की महान विभूति हैं. वो महान समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री ही नहीं बल्कि गरीबों और दलितों के संरक्षक भी थे. महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी.

उन्‍होंने कहा कि भाजपा सरकार के तो मूल में बंगाल की सांस्कृतिक भक्ति है. वेद से विवेकानंद तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, हमारे चिंतन-मनन को बंगाल की ऊर्जा ने ही प्रभावित किया है. 21वीं सदी में देश को एक बुलंद हौसले वाली, पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत सरकार ही जय जवान, जय किसान के नारे को साकार कर सकती है. मजबूत सरकार से ही एक विकसित भारत का सपना सच हो सकता है. मजबूत सरकार ही पूर्वांचल और पूर्वी भारत का विकास भी कर सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने विपक्ष के महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया. पीएम मोदी ने कहा कि देश इन महामिलावटी दलों की सच्चाई पहले दिन से जानता है. देश को पता है कि मोदी हटाओ का नारा तो बहाना था. असल में इन्हें अपने भ्रष्टाचार के पाप को छुपाना था! इसलिए ये जैसे-तैसे कोशिश कर रहे थे कि देश में एक खिचड़ी सरकार बन जाए. उन्‍होंने कहा कि यहां उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा (SP-BSP) ने जाति के आधार पर एक अवसरवादी गठबंधन करने की कोशिश की. लखनऊ में एसी कमरे में बैठकर ऊपर-ऊपर से तो डील हो गई, लेकिन जमीन से कटे हुए ये नेता, अपने कार्यकर्ताओं को ही भूल गए. नतीजा ये कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता आज भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने कुछ जातियों को अपना गुलाम समझ लिया था. उन्‍होंने कहा कि 2014 में पहली बार समझाने के बाद, 2017 में दूसरी बार समझाने के बाद अब 2019 में उत्तर प्रदेश इन दलों को थोड़ा ठीक से समझाने जा रहा है कि जातियां आपकी गुलाम नहीं हैं. बुआ हों या बबुआ हों, इन लोगों ने गरीबों से खुद को इतना दूर कर लिया है, अपने आसपास इन लोगों ने पैसे की, वैभव की, बाहुबल की, अपने दरबारियों की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर ली है, कि इन्हें गरीबों का सुख-दुःख नजर नहीं आता. एक तरफ आपका ये सेवक देश की बेटियों को सशक्त करने में जुटा है, वहीं ये महामिलावटी वोट के लिए बेटियों का अपमान करते हैं.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में तीन तलाक का भी जिक्र किया और कहा कि मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के नर्क से मुक्ति दिलाने का बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया. लेकिन इन महामिलावटी लोगों ने मिलकर मुस्लिम बहनों-बेटियों को इंसाफ मिलने में रोड़े अटकाए. सरकार चाहती है कि मुसलिम महिलाओं को उनकी भावनाओं के मुताबिक, उनकी आस्था के दायरे में ही तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिले, लेकिन ये महामिलावटी दल, ऐसा भी होने नहीं दे रहे.

साथ ही पीएम मोदी ने सपा-बसपा गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन ने यहां से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बलात्कार के आरोप में भगोड़ा है. उन्‍होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास यूपी के लोग जानते हैं, लेकिन बहन जी, क्या आप ऐसे उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी? सपा के समय यूपी में बेटियों की क्या स्थिति थी, ये सब जानते हैं. लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर आपका बर्ताव भी अब सवालों के घेरे में है.

उन्होंने अपने भाषण में राजस्‍थान के अलवर में हुए गैंगरेप का भी जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि कुछ दिन पहले राजस्थान के अलवर में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था. वहां बहन जी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही है. कांग्रेस की सरकार ने चुनाव को देखते हुए उस दलित बेटी के साथ हुए इस राक्षसी अपराध को छिपाने की कोशिश की. बहन जी सब जानती हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने के बजाय वो मोदी को गालियां देने में जुटी हैं. पीएम मोदी ने कहा कि महिला हितों, महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. आजादी के इतिहास में पहली बार, रेप केस में फांसी की सज़ा का प्रावधान इस चौकीदार ने किया है.

