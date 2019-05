Avengers मूवी के जरिए महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना, कहा- सुपरविलेन थानोस जैसे हैं पीएम मोदी!

जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पीएम मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी की तुलना एवेंजर्स (Avengers) मूवी के सुपर विलेन थानोस से की है. उन्होंने एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए कहा, 'हमारे देसी एवेंजर्स (Avengers) की बी टीम. उनके हालिया आचरण से वह थानोस के ज्यादा करीब हैं.' गौरतलब है कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी इस फिल्म का जिक्र करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधा था. दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने गरीबों की जमीन एक बिजनेसमैन को 45 हजार करोड़ रुपए में बेच दी. पीएम मोदी ने इस बात पर हमला करते हुए कहा था, 'मैंने सुना है कि इन दिनों एवेंजर्स मूवी चल रही है. इस मूवी में अलग-अलग ग्रहों से लोग शामिल होते हैं, हो सकता है कि एवेंजर्स के स्क्रिप्ट राइटर ने दुनिया के साइज का आंकड़ा अपने स्क्रिप्ट के लिए तैयार किया होगा. अब वह स्क्रिप्ट राइटर राहुल गांधी की टोली में आ गई होगी.'

Our very own B team of desi avengers. Although with his current demeanour, I'd say he's more of a Thanos. https://t.co/9X6Q4vehMw