'किसी ने कसर नहीं छोड़ी हमें मिटाने में, खुदा मुहाफिज रहा हर जमाने में'- महबूबा मुफ्ती के Tweet के क्या हैं मायने

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं. महबूबा मुफ्ती ट्विटर (Mehbooba Mufti Tweet) के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोलते रहती हैं. एक दिन पहले ही उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बटन है तो भारत ने क्या परमाणु बम दिवाली के लिए रखा हुआ है. इस पर महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट कर 'पाकिस्तान राग' अलापा था. महबूबा ने ट्वीट कर कहा था कि 'आपके परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं हैं तो पाकिस्तान ने भी ईद के लिए नहीं रख रखे हैं.' महबूबा के इस ट्वीट की चौतरफा आलोचना हुई थी. इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को ट्वीट कर वोट डालने के लिए पीडीपी समर्थकों का आभार जताया.

Kissi nay kasar naheen chori humay mitaane may

Khuda khud muhafiz raha humara har zamanay main



I'd like to thank all the PDP foot soldiers & voters who voted inspite all odds & reposed their trust in me once again. pic.twitter.com/Nb2bKV065O