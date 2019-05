पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका, TMC के 2 विधायक सहित 50 पार्षद BJP में शामिल

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार (Mamata Banerjee) को बड़ा झटका लगा है. TMC के 2 विधायक और 50 पार्षद BJP में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा CPM का भी एक विधायक भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुआ है. बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायकों में भाजपा नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी शामिल हैं. तीनों विधायकों को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. उन्होंने कहा कि टीएमसी के कई और काउंसलर आगे भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं. बता दें, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 18 सीटें जीती हैं, वहीं टीएमसी को 22 और कांग्रेस को दो सीटें मिली हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की टीएमसी के 40 विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं और वे चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर बीजपुर से विधायक शुभ्रांशु रॉय, विष्णुपुर से विधायक तुषारकांत भट्टाचार्य और हेमताबाद से विधायक देवेंद्र रॉय सहित 50 से ज्यादा पार्षदों का स्वागत किया.

