Lok Sabha Polls 2019: बंगाल में चुनाव प्रचार बैन पर तेजस्वी यादव बोले- BJP सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग

पश्चिम बंगाल में अमित शाह (Amit Shah) के रोड शो में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग के प्रचार पर बैन लगाने के फैसले पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है. कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राजद सहित कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग (Election Commission) के फैसले पर सवाल उठाया है. आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा सेल की तरह काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में ममता जी (Mamata Banerjee) को हमारा पूरा समर्थन है. तेजस्वी ने ट्वीट किया है, 'बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रचार अभियान पर रोक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है. चुनाव बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक: तेजस्वी यादव बोले- BJP सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोगआयोग भाजपा सेल की तरह काम कर रहा है. इस लड़ाई में ममता बनर्जी को हमारा पूरा समर्थन है.' बता दें, हिंसा के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने बंगाल चुनाव प्रचार पर आज रात 10 बजे से रोक लगा दी है. जबकि वहां चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम को खत्म होने वाला था.

चुनाव आयोग के इस कदम को तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी का दबाव बताया है. उन्होंने बंगाल मामले पर समर्थन करने के लिए बाकी दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा, 'मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू और बाकी सभी लोगों को हमारा और बंगाल के लोगों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद. बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने जो पक्षपाती फैसला किया है वह लोकतंत्र पर सीधा हमला है. जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी.'

