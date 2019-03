VIDEO: यूपी के मिर्जापुर में प्रियंका गांधी ने मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन, मंदिर के बाहर लगे 'मोदी मोदी' के नारे

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Boat Campaign) इन दिनों तीन दिवसीय गंगा यात्रा पर हैं. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने मंगलवार को उत्तर के मिर्ज़ापुर में मां विंध्यवासिनी देवी (Vindhyavasini Devi Temple) के दर्शन किए. इस दौरान मंदिर के बाहर 'मोदी मोदी' के नारे सुने गए. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों तीन दिवसीय गंगा यात्रा पर हैं. प्रियंका गांधी (Priyanka GandhiVadra) ने सोमवार को प्रयागराज में लेटे हनुमान के दर्शन किए और विधिविधान से गंगा की आरती और पूजा की. इसके बाद क्रूज बोट से प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi News) की प्रयागराज से बनारस की तीन दिवसीय यात्रा शुरू हुई. 140 किलोमीटर का ये सफ़र 3 दिन चलेगा. इस दौरान प्रियंका गंगा के किनारे बसी बस्तियों में लोगों से मिल रही हैं और छोटी-छोटी सभाएं कर रही हैं.

#WATCH 'Modi, Modi' chants heard in Mirzapur's Vindhyavasini Devi temple premises where Congress General Secretary UP-East Priyanka Gandhi Vadra was visiting today. pic.twitter.com/DXCOnCJc4p