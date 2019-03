स्टूडेंट्स से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने मुस्कुराकर एक छात्रा से कही ये बात, गूंज उठा हॉल, देखें VIDEO

राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं, यहां वह चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं के साथ संवाद कर रहे थे. छात्राओं के साथ संवाद के दौरान पहली छात्रा ने जब राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने राहुल को 'सर' से संबोधित किया. इसके जवाब में राहुल गांधी ने छात्रा को टोकते हुए कहा कि क्या आप मुझे 'सर' के बजाय सिर्फ 'राहुल' कहकर पुकारेंगी. राहुल की इस टिप्पणी पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और चियर्स की आवाज से गूंज उठा. छात्राओं के इस रिएक्शन को देखने के बाद राहुल भी मुस्कुराते हुए नजर आए.

WATCH | "Can you call me Rahul instead of sir...,” says Congress president @RahulGandhi as he interacts with students in Chennai, Tamil Nadu pic.twitter.com/jCQaejIxqB

छात्राओं से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के बीच एक समानता है, कि सभी देश छोड़कर भाग चुके हैं. उन्होंने कहा कि भारत में इन दिनों एक वैचारिक लड़ाई चल रही है. एक विचारधारा लोगों को एक करने की है जो कहती है कि देश के सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए.

Rahul Gandhi at Stella Maris College, Chennai: There is currently an ideological battle going in India. It's sharply divided b/w two ideologies. One ideology is a unifying ideology which says that all people of the country should live together & shouldn't be dominated by one idea pic.twitter.com/cFJT5Rb66q