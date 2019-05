PM मोदी ने राजीव गांधी को बताया 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' तो राहुल-प्रियंका गांधी ने मिलकर किया पलटवार, कहा- अब आप नहीं बच पाओगे

लोकसभा चुनाव के सियासी समर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी दोनों ने पलटवार किया है. राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन बताए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर राहुल गांधी ने कहा है कि अब पीएम मोदी का लड़ाई खत्म हो चुकी है. पीएम मोदी का कर्म उनका इंतजार कर रहा है. मेरे पिता को बीच लाकर भी आप नहीं बच पाएंगे. बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने कांग्रेस पर राफेल मुद्दे को लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए इस बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) पर तंज कसा था और कहा था कि 'मिस्टर क्लीन' का जीवनकाल 'भ्रष्टाचारी नम्बर वन' के रूप में समाप्त हुआ था.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा- 'मोदीजी, लड़ाई खत्म हो चुकी है. आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं. खुद के बारे में अपनी आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा. सप्रेम और झप्पी के साथ- राहुल.'

Modi Ji,



The battle is over. Your Karma awaits you. Projecting your inner beliefs about yourself onto my father won't protect you.



All my love and a huge hug.



Rahul