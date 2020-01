चूल्हे पर मक्की की रोटी सेंकती नजर आईं ये एक्ट्रेस, Photo देख मुंह में आ जाएगा पानी

Makki de roti and saron da saag .. aa ha .. majhe.. swaad aa gya #loveforsaag . . . . #punjab #punjabilove #loveforsaag #funmoments #punjabikuddi #pollywood #bollywood #love #ihanadhillon

A post shared by Ihana Dhillon (@ihanadhillon) on Jan 18, 2020 at 7:40pm PST