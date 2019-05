टीवी के मशहूर एक्टर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा

अभिनेता सह मॉडल करण ओबेरॉय को उपनगर ओशिवरा में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला ने हाल ही में पुलिस में शिकायत दी थी कि ओबेरॉय ने उसे विवाह का झांसा देकर, उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके 2016 से ओबेरॉय के साथ संबंध थे. हालांकि मुंबई कोर्ट ने करण को 9 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

सपना चौधरी ने हरियाणवी गाने 'वो किसी और ने चाहवे से' पर किया धमाकेदार डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

#UPDATE: TV Actor Karan Oberoi who was arrested in connection with an alleged rape case has been sent to police custody till May 9 by a Mumbai Court. https://t.co/rdEiyFvUYe