आसिम रियाज ने आरती सिंह को फिक्स्ड डिपॉजिट बुलाया, तो भड़क उठे सिद्धार्थ शुक्ला और बोले- यह बहुत ही...

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riyaz) अपने झगड़े की वजह से बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. आए दिन दोनों के बीत मतभेद सामने आ रहे हैं. अब बिग बॉस 13 का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज घर की सदस्य आरती सिंह (Aarti Singh) को लेकर उलझ रहे हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में आसिम रियाज ने आरती सिंह को सिद्धार्थ शुक्ला का फिक्स्ड डिपॉजिट कह रहे हैं. उनकी इसी बात पर सिद्धार्थ शुक्ला भड़के नजर आ रहे हैं.

धर्मेंद्र के खेत में उगी पत्ता गोभी, तो खुशी में किसान से साथ बनाया Video और बोले- ये हीरो है

.@imrealasim ne @ArtiSingh005 ko @sidharth_shukla ki fixed deposit bulaya! Kya hoga iska anjaam?

Watch it tonight at 10:30 PM.



Anytime on @justvoot@vivo_india@AmlaDaburIndia@beingsalmankhan#BiggBoss13#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/aMqymBrGpY