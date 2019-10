Bigg Boss 13 Day 4: बिग बॉस में हॉस्पिटल टास्क के दौरान मचा हंगामा, आपस में यूं उलझे कंटेस्टेंट्स- देखें Video

Bigg Boss 13 Day 4: 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) को लेकर दर्शकों में क्रेज दिखने लगा है. बिग बॉस के घर में आज जमकर हंगामा मचने वाला है. घर वालों को इस सीजन का पहला लग्जरी टास्क मिलेगा और उसका नाम होगा हॉस्पिटल टास्क. इस टास्क के दौरान घरवाले आपस में उलझते दिखेंगे. हॉस्पिटल टास्क के पहले दिन शेफाली, दलजीत, शहनाज, पारस और उनकी टीम डॉक्टर के गेटअप में नजर आएंगे और इस लग्जरी टास्क को आगे बढ़ाएंगे. वहीं दूसरे दिन मरीज के रोल में कंटेस्टेंटे्स इस टास्क को आगे बढ़ाते नजर आएंगे और इसी दौरान घर में जमकर हंगामा मचेगा.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'WAR' ने तोड़ा सभी हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर यूं मचाई धूम

बिग बॉस 13 के चौथे दिन सबसे पहले वेकअप सॉन्ग बजेगा और उसका नाम होगा 'लवेरिया' हुआ. यह सॉन्ग कंटेस्टेंट्स को उनके टास्क के लिए याद दिलाएगा. इस सीजन का पहला लग्जरी टास्क सुबह से शुरू हो जाएगा. घर में इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई अपने शरारती पक्ष को उजागर करते दिखेंगे. दोनों आसिम को शेफाली को उसके काम से बाहर निकालने में मदद के लिए उकसाते दिखेंगे. कुछ ही समय बाद बिग बॉस टास्क की घोषणा करते हैं, जिसके बाद डॉक्टरों और मरीजों की भूमिका की अदला-बदली की जाती है.

'द कपिल शर्मा शो' में हुई पुराने सदस्य की वापसी, आते ही कपिल शर्मा पर उतारा गुस्सा- देखें Video

बीते दिनों से सबक लेते हुए प्रतियोगी गेम जीतने के लिए अपनी रणनीतियों पर चर्चा करना शुरू करते हैं और बिग बॉस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का भी वादा करते हैं. तभी सिद्धार्थ शुक्ला और कोएना मित्रा असीम को लेकर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं. टास्क में सही से परफॉर्म नहीं करने के लिए दोनों असीम से निराशा व्यक्त करते हैं. इसी दौरान पहला बजर रिंग बजता है और पारस, शेफाली के इलाज के लिए आरती और असीम को चुना जाता है. दोनों कुछ स्कोर प्वाइंट के लिए अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन बाद में शेफाली और पारस को ताना मारते हुए हार मान लेते हैं.

उर्वशी रौतेला ने 'बिजली की तार' सॉन्ग पर इन दो डांसरों को यूं पछाड़ा, खूब देखा जा रहा है वायरल Video

Gharwalon ko entertain kar rahi hai #ShehnaazGill unhi ki nakal karte hue!

Tell us which contestant she imitated the best! Don't forget to watch this tonight at 10:30 PM on #BiggBoss13.



Anytime on @justvoot.@Vivo_India@BeingSalmanKhan#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/mbCMH1eD3r