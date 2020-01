'बिग बॉस 13' में आरती सिंह के गेम पर फूटा बॉलीवुड एक्टर का गुस्सा, बोले-'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को...'

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) अपने कंटेंट की वजह से खूब सुर्खियों में है. बीते दिनों खबर आई कि शो को दो हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया. घर में अब तक कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े ही देखे गए थे, लेकिन बीते एपिसोड में सिद्धार्थ और रश्मि भी आपस में सुलह करते दिखे. लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी थे, जिनके बीच खूब झगड़ा हुआ और उनमें से एक हैं आरती सिंह (Arti Singh) और विशाल सिंह. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने आरती सिंह को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में आरती सिंह पर तंज कसा है.

Dear #BiggBoss can you pls evict “Begani Shadi Main Abdullah Deewani” #ArtiSingh! Now she is the most irritated girl in the house, who is having only 2 works!

1) She wants to marry Sid.

2) She wants to irritate everyone!