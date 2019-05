बॉलीवुड एक्ट्रेस ने राहुल गांधी को ट्वीट से दिया जवाब, बोलीं- आपके पिता राजीव गांधी एक...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दिवंगत पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) का नाम लिये बगैर कहा 'आपके पिताजी को आपके राज दरबारियों ने गाजे-बाजे के साथ मिस्टर क्लीन बना दिया था. लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नम्बर वन के रूप में उनका जीवनकाल समाप्त हो गया. नामदार यह अहंकार आपको खा जाएगा. ये देश गलतियां माफ करता है, मगर धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता.' इस बयान के बाद प्रधानमंत्री की काफी आलोचना हुई और राहुल गांधी ने इसका बहुत ही शालीनता के साथ जवाब भी दिया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर रिएक्शन आने अब भी जारी हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस (Bigg Boss) विनर गौहर खान (Gauahar Khan) ने राहुल गांधी के ट्वीट की तारीफ की है और अपनी रिएक्शन भी दिया है.

Huge respect for u !!! Your father late #RajivGandhiji was a dignified n loved prime minister!! It's easy to be complexed by his stature !!the way you look past , is evidence of you knowing that fact !! Your grace is what shines through !! #morePower to you !! @RahulGandhihttps://t.co/qDKyiv6HCQ