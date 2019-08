Dance India Dance में कपिल देव ने मचाया धमाल, करीना कपूर संग यूं किया डांस... देखें Video

Dance India Dance 7: टीवी की दुनिया में डांस का सबसे धमाकेदार शो 'डांस इंडिया डांस 7 (Dance India Dance 7)' हर हफ्ते कोई ना कोई धमाल जरूर मचाता है. डांस के इस धमाकेदार शो में कोई भी अपने आपको नाचने से नहीं रोक पाता है. इस बार तो खुद क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब कपिल देव (Kapil Dev) ने किसी शो के मंच पर डांस किया हो. भारतीय दिग्गज कपिल देव (Kapil Dev) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

For the first time ever on Indian television! Kapil Ji couldn't stop himself to vibe with the tribe!



Tune in to Zee TV this Sat-Sun at 8 pm to watch @zeetv_did - #BattleOfTheChampions.#DanceKaJungistaan#Raftaar#Bosco#KareenaKapoorKhan#KaranWahi@therealkapildevpic.twitter.com/PkvcNtreVP