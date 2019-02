झोपड़पट्टी में रहने वाले चेतन सालुंखे बने Dance Plus 4 के विनर, मां-बाप को देना चाहते हैं ये खास गिफ्ट

'डांस प्लस 4' (Dance Plus 4) के विजेता चेतन सालुंखे (chetan salunkhe) सातवें आसमान पर हैं और उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने परिवार के लिए घर खरीदना है. चेतन सालुंखे का कहना है कि डांस रियलिटी टेलीविजन शो जीतना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है. चेतन का परिवार पुणे के एक गरीब बस्ती में रहता है. गलियों व पार्कों में प्रैक्टिस करके यहां तक पहुंचा. अपने डांसिंग स्टाइल से हमेशा से फैन्स और शो के जजों का दिल जीतते आए. हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आप जीते हुए रकम का क्या करना चाहते हैं तो उनके मुंह से सबसे पहले यही निकला कि अपने पैरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना चाहते हैं.

Dear Chetan,

I'm soo happy and proud of you!Congratulations on winning DANCE+4!This is just a beginning of a beautiful journey ahead!Keep going, inspire others with your passion.God will be on your side. Best wishes and love.Ketaki#DancePlus4Finale#chetansalunkhe@starpluspic.twitter.com/AKjBHB088g