आसिम से दूरियां बनाने की कोशिश में हिमांशी खुराना, रश्मि से बोलीं- मुझे लोगों ने कहा था, देखें Video

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के घर में रोज-रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं और फैन्स को यह पसंद भी आ रहा है. बीते दिनों देखा गया था कि आमिस रियाज (Asim Riaz) के कनेक्शन के रूप में हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने घर में एंट्री ली. उन्हें देखते ही आसिम रियाज खुशी से झूम उठे और अपने प्यार का इजहार कर दिया. अब सोशल मीडिया पर बिग बॉस का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हिमांशी खुराना और रश्मि देसाई (Rashami Desai) आसिम रियाज के बारे में बातें कर रहे हैं. यह वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के इस वीडियो में देखा ज सकता है कि रश्मि देसाई (Rashami Desai), हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) से कहती हैं कि आमिस रियाज (Asim Riaz) तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम उतना नहीं करती है. इस पर हिमांशी खुराना कहती दिख रही हैं कि आसिम रियाज का प्रपोज करना मुझे रियल कम फिल्मी ज्यादा लग रहा था. बाहर मुझे उसके करीबी लोगों ने कहा है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करना.

