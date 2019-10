कपिल शर्मा ने शूटर दादी से पूछा ऐसा सवाल कि मिल गई धमकी, कहा- बंदूक लाकर दे...Video वायरल

This #weekend #shooter DADI #chandrotomar , #prakashitomar n #beautiful n very talented @taapsee n @bhumipednekar in #thekapilsharmashow #TKSS #comedy #fun #laughter #masti #bollywood #movies #television ????????

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma) on Oct 21, 2019 at 6:37am PDT