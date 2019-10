अक्षय कुमार को खुश करने के लिए कपिल शर्मा ने किया कुछ ऐसा, Tweet कर बताया अपना दर्द

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) यूं तो अपने जोक्स से सबको हंसाते हैं, लेकिन उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं. अपनी इस आदत के बारे में कपिल अपने शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में भी बता चुके हैं. लेकिन वहीं, कपिल शर्मा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ शूटिंग करने के लिए अपने सुबह उठने की बात बताई है. कपिल शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, 'जल्दी उठने से मन खुश होता है, और बहुत जल्दी उठने से अक्षय कुमार.'

जल्दी उठने से मन खुश रहता है और बहुत जल्दी उठने से अक्षय कुमार shooting with the boss @akshaykumar love u paji ???? #Housefull4 on #TheKapilSharmaShow#Housefull4onTKSS ????????