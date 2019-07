इस एक्ट्रेस को मुंबई पुलिस ने किया ब्लॉक तो सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, कहा- भारत में रहने से लगता है डर

अपने बिंदास अंदाज और बेबाकी के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी लगभग हर विषय पर अपने विचार सोशल मीडिया पर रखती नजर आती हैं. लेकिन हाल ही में उनके एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है. दरअसल, मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस पायल रोहतगी को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद पायल का ट्विटर पर गुस्सा फूट रहा है. सोशल मीडिया पर फैन्स भी पायल के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं. एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'मुंबई पुलिस ने मुझे क्यों ब्लॉक किया...'

Why has @MumbaiPolice blocked me ? Are U BFF with drug accused jailed minority tag actor As a #Hindu I am scared to live in Hindustan if Police has such baised behaviour. Now I understand why my family tells me 2 stop talking 4 Hindus @Sangram_Sanjeet@PMOIndia@HMOIndiapic.twitter.com/dhYmCFM3RC