Super 30 Review: ऋतिक रोशन की 'सुपर 30' पर फिदा हुआ बॉलीवुड, बोले- जबरदस्त परफॉर्मेंस...

खास बातें 'सुपर 30' की स्पेशल स्क्रीनिंग में नजर आईं फराह खान और गौहर खान बताया अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'सुपर 30' 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही फैन्स में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी. मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन पर आधारित फिल्म 'सुपर 30' की स्पेशल स्क्रीनिंग ने अब फैन्स की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. हाल ही में ऋतिक रोशन की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसे देखने फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे. एक्ट्रेस गौहर खान, दिशा पटानी और फराह खान ने भी 'सुपर 30' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शिरकत की. इन्होंने फिल्म को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया और 'सुपर 30' को ऋतिक रोशन की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है.

कंगना रनौत ने शेयर किया वीडियो, बोलीं- चाहती हूं मुझे बैन करो...

Watched #super30 last night , @iHrithik u are a shining star! What a performance ! Real, endearing, gut wrenching! Every character , especially the kids n #pankajTripathiJi uffffff outstanding! This movie is gonna make u wake up n go after ur dreams ! @CastingChhabra — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) July 10, 2019

#vikasBahl u superstar, genius,talent house ! Ur vision, ur direction, ur writing, ur storytelling, #Super30 is ALL you !! Nothing can beat KNOWLEDGE! This movie is gonna enable so many people to dream ,n go after their dreams ! For all ur belief,fight,n hardwork, #ShineOn — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) July 10, 2019



एक्ट्रेस गौहर खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए कहा, 'पिछली रात 'सुपर 30'. ऋतिक तुम एक चमकते सितारे हो. क्या परफॉर्मेंस थी बिल्कुल असली. सभी कैरेक्टर...खासकर बच्चे और पंकज त्रिपाठी आउटस्टैंडिंग. ये फिल्म आपको जगाकर और अपने सपनों के पीछे दौड़ना सिखाएगी.' गौहर खान ने केवल एक ही नहीं बल्कि कई ट्वीट किए और 'सुपर 30' के डायरेक्टर विकास बहल की भी काफी तारीफ की.

भारत की हार पर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, कहा- हार का दर्द अभी तक...

Last night i saw what I feel is the Movie of the Year”! #Super30 .. laughed, cried,clapped n got goosebumps. @iHrithik ur always good but this performance is on another level.. No vanity All soul this one!! Any n every award is too less for You — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 11, 2019

And can't forget #AnandKumar .. what a story n what an inspirational life #super30 — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 11, 2019

गौहर खान की तरह ही कोरियोग्राफर फराह खान ने भी 'सुपर 30' को लेकर एक ट्वीट किया है. फराह ने कहा, ' पिछली रात मैंने मूवी ऑफ द ईयर फिल्म 'सुपर 30' देखी. इस फिल्म को देखकर मैं हंसी, रोई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए. ऋतिक तुम हमेशा अच्छा करते हो, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल अलग लेवल की है. कोई भी अवार्ड तुम्हारे लिए कम है.' फराह खान ने आनंद कुमार को लेकर कहा, 'आनंद कुमार को नहीं भूल सकती. क्या स्टोरी है और क्या प्रेरणादायक जिंदगी है.'

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर आमिर खान ने किया ट्वीट, कहा- भारत वर्ल्ड कप जीत चुका..

फिल्म 'सुपर 30' की स्पेशल स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस दिशा पटानी भी नजर आईं. उन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान रेड कलर का फ्लोरल स्लीट गाउन पहना था. इस ड्रेस में दिशा काफी खूबसूरत लग रही हैं. बता दें डायरेक्टर विकास बहल के निर्देशन में बनी फिल्म 'सुपर 30' 12 जुलाई को रिलीज होगी. ऋतिक रोशन इस फिल्म में मैथमेटिशियन आनंद कुमार का किरदार निभा रहे हैं. जो 30 छात्रों को आईआईटी-जेईई की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...