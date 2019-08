Nach Baliye 9: शो के सेट पर नोरा फतेही ने लगाई ऐसी आग, खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी बजाई तालियां: Video वायरल

Nach Baliye 9: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) जहां भी जाती हैं अपनी अदाओं से धमाल मचा देती हैं. अब नोरा फतेही (Nora Fatehi) की यह अदाएं डांस के मशहूर शो 'नच बलिए (Nach Baliye 9)' में भी तड़का लगाने वाली हैं. दरअसल, इस बार नोरा फतेही 'नच बलिए (Nach Baliye 9)' के सेट नजर आएंगी, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने डांस का जबरदस्त जलवा दिखाया है. इतना ही नहीं, 'दिलबर' गाने पर नोरा फतेही (Nora Fatehi) का डांस इतना शानदार रहा है कि खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस और शो की जज रवीना टंडन ने भी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं. नोरा फतेही का यह जबरदस्त डांस नच बलिए 9 के सेट पर आग लगाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब तहलका मचा रहा है.

