हेमा मालिनी बनीं 'राधा', लाल जोड़ा पहन 'हरी भजन' पर किया ऐसा डांस कि पलकें झपकाना भूल गए लोग, देखें VIDEO

उत्तर भारत का खास पर्व हरियाली तीज (Hariyali Teej) सुहागनों के लिए जरूरी त्योहारों में से एक होता है. इस त्योहार पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है. इस त्योहार को बॉलीवुड एक्ट्रेस से नेता बनीं हेमा मालिनी (Hema Malini) ने भी बड़े ही खास तरीके से मनाया है. हेमा मालिनी (Hema Malini) ने तीज के एक दिन पहले मथुरा में आयोजित होने वाले झूलन उत्सव के दौरान श्री राधा रमण मंदिर में जबरदस्त नृत्य प्रस्तुत करते हुए अराधना की. इस नृत्य के दौरान हेमा मालिनी (Hema Malini) ने राधा का रूप अपनाया हुआ था, साथ ही हरि बोल के संकीर्तन पर उन्होंने शानदार नृत्य प्रस्तुत करके वहां मौजूद भक्तों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया.

#WATCH Mathura: BJP MP Hema Malini performs at Sri Radha Raman Temple in Vrindavan during 'jhulan utsav' on the eve of Hariyali Teej. (02.08.19) pic.twitter.com/2Ck7F4Q6sh