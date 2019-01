कपिल शर्मा ने पीएम मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर किया कमेंट तो खुद को रोक नहीं पाए प्रधानमंत्री...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री को काफी तवज्जो दे रहे हैं. कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री की युवा पीढ़ी के दिग्गजों से मिले थे, और हाल ही में वे नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा (National Museum of Indian Cinema) के उद्घाटन पर पहुंचे और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने उनके साथ जमकर सेल्फी ली. कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ सेल्फी ली और अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर डाल दिया. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने पीएम मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर की खूब तारीफ की थी.

Respected pm Sh @narendramodi ji,it was nice meeting u n great knowing ur inspiring ideas and progressive views about our film industry and our nation. N sir I must say u have a great sense of humor too! regards pic.twitter.com/2fDpGC2qwh