Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बनाए जाने पर गुस्साए सलमान खान, बुलाई अर्जेंट मीटिंग

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार बिग बॉस का विनर सिद्धार्थ ही बनेंगे. सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इस खबर पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में सलमान खान (Salman Khan) और शो से जुड़ी कुछ जानकारियां दी हैं. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

According to my sources #SalmanKhan is not happy with #ManishaSharma decision to make #SidharthShukla winner of #BiggBossSeason13 and Salman is refusing to participate in the finale. Hence they are going to held meeting tomorrow at 4pm! @ColorsTV