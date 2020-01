'बिग बॉस 13' के विजेता को लेकर एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- ये कंटेस्टेंट बनने जा रहा है विनर- देखें Video

टीवी का सबसे मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) अपने कंटेंट की वजह से टीआरपी की रेस में सबसे आगे है. इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla), शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) जैसे कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो अपने कारनामों से धमाल मचाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर भी रोज बहस चलती है कि इन तीनों में से ही कोई इस सीजन का विजता बनेगा. अब बिग बॉ 13 के विजेता को लेकर एक्ट्रेस युविका चौधरी (Yuvika choudhary) ने एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

I can recognise a winner when I see one as I have married the perpetual winner of shows that Sid Shukla is going to win BB13 #ChartbusterSidpic.twitter.com/XjLxaVAwNL