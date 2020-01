Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी ने बेटे को दी एडवाइस, बोलीं- फुल कपड़े पहनने का...

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के ऐसे सदस्य हैं, जो शुरू से छाए हुए हैं. सिद्धार्थ शुक्ला कभी अपने एग्रेशन की वजह से सुर्खियों में आते हैं तो कभी अपने नटखट व्यवहार की वजह से. इन दिनों बिग बॉस 13 में फैमिली वीक चल रहा है, ऐसे में सभी कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं और घर में जोरदार ड्रामा देखने को मिल रहा है. बिग बॉस के आज के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी एंट्री मारेंगी और मम्मी को देख सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) थोड़ा इमोशनल नजर आएंगे. कलर्स टीवी के बिग बॉस के प्रोमो के मुताबिक, सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी उन्हें न सिर्फ दुलार कर रही हैं बल्कि कई दिलचस्प सलाहें भी दे रही हैं. इसमें उन्हें पूरे कपड़े पहनने की भी सलाह मिली है. यही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी ने घर के सारे सदस्यों को अच्छी-अच्छी बातें कही हैं.

