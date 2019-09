सुनील ग्रोवर ने टीचर्स डे पर ली चुटकी, बोले- एक टीचर ने मुझे मुर्गा बनना सिखाया...

टीचर्स डे (Teachers Day) के खास मौके पर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने भी ट्वीट किया है और उनका ट्वीट जमकर वायरल भी हो रहा है. अपनी कॉमेडी से जमकर लोकप्रियता हासिल करने वाले कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने ट्विटर पर अपने अंदाज से टीचर्स डे की बधाई दी है. लेकिन इसके साथ ही सुनील ग्रोवर अपने अंदाज के साथ कायम भी नजर आए हैं. सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने टीचर्स डे (Teacher's Day) की बधाई देने के साथ ही यह भी बताया कि एक टीचर ने ही उन्हें मुर्गा बनना सिखाया था.

We are, what we are today because of our teachers. Gratitude for all the teachers for giving us the wisdom and knowledge. . One teacher taught me to become murga also. .