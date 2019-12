जया बच्चन के लिंचिंग वाले बयान पर भड़के बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट, बोले- ये सांसद ही समस्या हैं...

हैदराबाद की घटना पर बयान देते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने राज्यसभा में कहा कि हैदराबाद से में जिस तरीके की घटना हुई है उसमें शामिल लोगों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह काफी कठोर व्यवहार होगा, लेकिन इन लोगों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, जिससे पब्लिक ही इन्हें सजा दें. जया बच्चन के राज्यसभा में दिये इस बयान पर चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. लेकिन उनके इस बयान पर 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के एक्स कंटेस्टेंट और पॉलिटिकल विश्लेषक तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) भड़के नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर जया बच्चन के इस बयान पर आपत्ति भी जताई है.

These MPs are the problem! With lawmakers like #JayaBachchan , instead of improving the implementation of the law, asking for scientific investigations &special courts & fast trials she wants people to be lynched. Absolutely bizarre! This will actually make he law &order worse! https://t.co/7IPEMpChzp

तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने जया बच्चन (Jaya Bachchan) के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "ये सांसद ही समस्या हैं. जया बच्चन जैसे कानून निर्माता, कानून का सुधार करने की जगह, विशेष अदालतों में त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक जांच के बजाय वह लोगों को भीड़ के हवाले करना चाह रही हैं. यह काफी हैरान करने वाला है. यह चीज वास्तव में कानून व्यवस्था को और भी बेकार बना देगा." जया बच्चन के लिए आया तहसीन पूनावाला का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर अपनी राय भी पेश कर रहे हैं.

How can a MP call for lynching ?have we thought what will happen if wrong people are accused?are we a feudal ancient society?we need the law of the land to act swiftly not lynching? There is NO lynching in Scandinavian & European countries..why are rapes less there??