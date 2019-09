The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के कोस्टार का कटा चालान, सेट पर आकर यूं निकाला गुस्सा- देखें वीडियो

खास बातें 'द कपिल शर्मा शो' के कोस्टार का कटा चालान कपिल शर्मा शो के सेट पर उतारा गुस्सा 'द कपिल शर्मा शो' का वीडियो हुआ वायरल

The Kapil Sharma Show: कॉमेडी किंग का धमाकेदार शो द कपिल शर्मा शो हर बार अपने नए एपिसोड से लोगों को खूब हंसाता है. ऐसा ही कुछ धमाल इस बार भी 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में होने वाला है. दरअसल, इस बार कपिल शर्मा के शो में 'द जोया फैक्टर (The Zoya Factor)' की टीम यानी सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और दुल्कर सलमान (Dulquer Salman) फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचेंगे, जिनके साथ कपिल शर्मा ने मस्ती करने के साथ ही खूब सारी बातचीत भी की. लेकिन इसी बीच 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के को-स्टार कीकू शारदा सेट पर आकर अपना गुस्सा उतारने लगे. कीकू शारदा (Kiku Sharda) ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया, जिस बात पर उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है.

मलाइका अरोड़ा ने शेयर की धमाकेदार फोटो, बॉलीवुड सितारों ने कही ये बात

इसके अलावा 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में कीकू शारदा (Kiku Sharda) सोनम कपूर और दुल्कर सलमान को देखकर कहते हैं कि उन्होंने 'द जोया फैक्टर' का ट्रेलर देखा. फिल्म का ट्रेलर उन्हें इतना पसंद आया कि वह घर में रखी सारी 'जोयाबीन' खा गए. उनकी इस बात को सुनकर सोनम कपूर और दुल्कर सलमान हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाते हैं. कीकू शारदा की इस बात का जवाब देते हुए कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने कहा कि वह जोयाबीन नहीं सोयाबीन होता है. 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस प्रोमो को शेयर करते हुए सोनी टीवी ने लिखा, 'बढ़ेगा हंसी और मस्ती का फैक्टर, क्योंकि आ रही है टीम जोया फैक्टर.'

तैमूर अली खान मामा के साथ साइकिल चलाते आए नजर, बोले- गणपति बप्पा मोरया...देखें Cute Video

बता दें कि 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' हर बार अपने कंटेंट और स्टोरी से धमाल मचाता है. शो में किरदारों की एक्टिंग हो या चुटकुले, हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देते हैं.सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की फिल्म चौहान के नॉवेल 'द जोया फैक्टर' पर आधारित है. फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी. इस दिलचस्प कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...