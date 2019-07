The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के शो में 'जिला हिलेला' पर खूब मचा धमाल, Video हुआ वायरल

The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा और परीणीति चोपड़ा ने की मस्ती

खास बातें कपिल शर्मा के शो में पहुंची 'जबरिया जोड़ी' शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा ने मचाया धमाल कपिल शर्मा के शो का वीडियो हुआ वायरल

The Kapil Sharma Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के दमदार शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में हर हफ्ते कोई न कोई धमाका जरूर होता है. ऐसा ही कुछ धमाल शो में इस हफ्ते भी होने वाला है. दरअसल, इस बार 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में 'जबरिया जोड़ी' के लीड कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) नजर आएंगे, जो न केवल शो के सेट पर खूब मस्ती करते हैं, बल्कि नाच गाना भी करते हैं. इतना ही नहीं, इस हफ्ते 'द कपिल शर्मा शो' में सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा और 'सपना' यानी कृष्णा अभिषेक 'जिला हिलेला' पर अपने जबरदस्त डांस से भी तहलका मचाने वाले हैं.

Sapna ke atrangi andaaz ko dekh kar hassi rok nahi payenge Parineeti Chopra aur Sidharth Malhotra, bilkul aap ki tarah! Dekhna na bhoolien, #TheKapilSharmaShow, Sat-Sun raat 9:30 baje, sirf Sony par. pic.twitter.com/fPaR62cPl6 — Sony TV (@SonyTV) July 25, 2019

सोनी टीवी के ट्विटर एकाउंट पर रिलीज हुए 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के प्रोमो में सिद्धार्थ, परिणीति और सपना तीनों साथ में 'जिला हिलेला' पर ठुमके लगाते दिखाई दिए. शो में सपना सिद्धार्थ को अपने 'कपूर एंड सन्स' मसाज के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उनके साथ परिणीति भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं. इसके अलावा प्रोमो में परिणीति चोपड़ा कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ सिंगिंग की जुगलबंदी करती भी नजर आईं. इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे, इस बार शो में हंसी के ठहाकों के जबरदस्त डांस और सुरों की भी बरसात होने वाली है.

बता दें ये पहली बार नहीं है जब 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में कुछ नया धमाका होने वाला हो. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो न केवल अपने कंटेंट के मामले में बेहतर होता है, बल्कि यह शो टीआरपी के रेस में भी हमेशा आगे रहता है. शो के दूसरे सदस्य यानी कीकू शारदा (Kiku Sharda), कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, भारती और चंदन प्रभाकर अपनी एक्टिंग और बातों से सबको हंसाते और खुश रखते हैं. इस हफ्ते भी कपिल शर्मा और उनकी टीम दर्शकों को हंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.



