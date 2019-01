10YearChallenge: 10 साल पहले ऐसी दिखती थीं पद्मा लक्ष्मी, इन स्टार्स का भी बदला लुक

#10YearChallenge सोशल मीडिया पर वायरल, पद्मा लक्ष्मी से श्रुति हासन तक ने दिखाया अपना Then & Now लुक

#10YearChallenge नाम से साल 2019 का पहला चैलेंज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस चैलेंज में लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. सेलेब्स की इन Then & Now पिक्स में पद्मा लक्ष्मी, श्रुति हासन, एलेन डिजेनेरेस, निक्की मिनाज, हाओ आई मेट योर मदर (How I Met Your Mother) की पूरी कास्ट, एक्वामेन मूवी (Aquaman Movie) का पोस्टर और जिम्मी किमेल जैसे स्टार्स इस चैलेंज में हिस्सा ले चुके हैं.

इस #10YearChallenge में पद्मा लक्ष्मी ने अपनी एक कोलाज तस्वीर डाली. एक तरफ वो नारियल पानी लिए साड़ी में दिख रही हैं वहीं अब वो रेड टू पीस में समुद्र पर हैं. उनका ये बिंदास ट्रांसफॉर्मेशन इस फोटो में साफ देखा जा सकता है.

वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर में बॉब कट में नज़र आ रही हैं, वहीं अब उन्होंने अपनी कार में एक सेल्फी डाली.

यहां देखिए बाकी स्टार्स के भी #10YearChallenge की ये तस्वीरें...

Time sure does fly when you are having fun!! #10YearChallengepic.twitter.com/gruONFaDDn — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 15, 2019