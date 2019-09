VIDEO: शख्स ने 6 लोगों और दो कुत्तों को बिठाकर चलाई बाइक, देखने वाले हो गए Shocked

एक बाइक पर सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं. इससे ज्याादा बैठने पर पुलिस द्वारा चालान होता है और ज्यादा लोगों को बिठाकर चलाने से जान का खतरा भी बढ़ जाता है. लेकिन एक शख्स ने बाइक पर 6 लोगों को और दो कुत्तों को बिठाया. हाइवे पर गाड़ी चलाई. यही नहीं बाइक पर दो बड़े बैग में टंगे हुए थे. अब आप सोच रहे होंगे कि एक बाइक पर इतने लोग कैसे बैठ सकते हैं. ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा.

वहां से गुजर रहे एक शख्स ने इसे रिकॉर्ड किया और ट्विटर पर शेयर कर दिया. ये वीडियो 29 अगस्त को ट्विटर पर शेयर किया गया था. जिस पर कई लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं. इस वीडियो को अब तक 22 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये जुगाड़ सिर्फ भारत में ही हो सकती है.'

ट्विटर पर कई लोग वीडियो देखकर हैरान रह गए. किसी ने शख्स का विरोध किया तो किसी ने इस एक्ट को सबसे खतरनाक बताया. वहीं कुछ लोग इम्प्रेस्ड हो गए. कई लोगों को कुत्ते का अंदाज बहुत सही लगा. वो लगेज के ऊपर बड़े मजे से बैठा हुआ था.

Important question - which bike is that? — Girish Karkera (@Karkeragirish) August 29, 2019

I see a couple with 5 kids 2pets and 1bhk stuff on move and yeah a hero passion too — Vin D (@Vinza99) August 29, 2019

Love that they care for their pets too. — Pinky (@Pinkzenjoy) August 30, 2019

Im jealous of that dog sitting in the side — Jishnu Vediyoor (@pullipuli) August 30, 2019

ऐसा ही एक वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है. जिसमें एक ऑटो ड्राइवर ने ऑटो के अंदर 20 लोगों को बिठाया था. ये वीडियो तेलंगाना के करीमनगर का था.