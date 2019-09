खाने के लिए कुत्ते ने किया पैर टूटने का नाटक, वायरल हुआ VIDEO

थाईलैंड (Thailand) के बैंगकॉक (Bangkok) में एक कुत्ते ने जबरदस्त एक्टिंग की और सभी का दिल जीत लिया. उसने सड़क पार करने के लिए पैर टूटने का नाटक किया. ट्विटर पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. खाने या मजे के लिए कुत्ते ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए पैर टूटने का नाटक किया. एक महिला ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया. उनके मुताबिक, वहां से गुजर रहे सभी लोग कुत्ते को देखकर हैरान रह गए. यहां तक कि वो भी हैरान रह गई थीं.

जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, उसका नाम थॉवीपोर्न चॉन्गप्लापोलकुल बताया जा रहा है. उन्होंने बताया कि डॉगी बिलकुल स्वस्थ है और उसकी बॉडी में कोई परेशानी नहीं थी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कुत्ते का नाम गाय बताया जा रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता अपना बाएं पैर को मोड़कर चल रहा है. वो ऐसे चला रहा था जैसे उसका पैर टूटा था. लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो ठीक से चलने लगा.

Ahahaha, clever dog!

Canny street mutt fakes a broken leg to get attention and food from passers-by in Bangkok pic.twitter.com/4NzMP8hido