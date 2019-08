धारा 370 हटने पर दमदार भाषण देने वाले लद्दाख के सांसद ने किया अब धमाकेदार डांस, ऐसे मनाया स्वतंत्रता दिवस, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से धारा 370 हटी तो संसद में लद्दाख (Ladakh) के सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) ने दमदार भाषण दिया और बिल का विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी. उनका भाषण सुनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हो गए थे. उन्होंने ट्विटर पर जमयांग सेरिंग नमग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) के भाषण को शेयर किया था. स्वतंत्रता दिवस पर सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल ने लद्दाख में धमाकेदार डांस किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) स्वतंत्रता दिवस पर फोक डांस जबरो करते दिख रहे हैं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लेह में वो डांस करते दिखे. वो लोगों के साथ मिलकर डांस करते दिख रहे हैं.

#WATCH BJP MP from Ladakh, Jamyang Tsering Namgyal (in front) dances while celebrating 73rd #IndiaIndependenceDay, in Leh. pic.twitter.com/KkcNoarPPB