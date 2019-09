चलती ट्रेन में चढ़ रहा था यात्री, अचानक फिसला पैर तो पुलिसकर्मी ने किया ऐसा... देखें VIDEO

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन (Ahmedabad railway station) पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. चलती ट्रेन में एक यात्री चढ़ रहा था, जहां उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया. वहां मौजूद आरपीएफ के जवान (RPF Personnel) ने उसकी जान बचाई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है. रेलवे मंत्रालय ने इस वीडियो को ट्वीट किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आश्रम एक्सप्रेस (Ashram Express) ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही थी. तभी एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा. उसने अपना संतुलन खोया और गिर गया.

इससे पहले कि वह आदमी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच खाली जगह पर गिर पाता वहां मौजूद दो आरपीएफ जवानों ने उसको बचा लिया. आरपीएफ के जवानों ने यात्री को पकड़कर ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया और उसकी जान बचा ली. रेलवे मंत्रालय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आप फिट और स्मार्ट हों, लेकिन कृप्या करके चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें. “

देखें VIDEO:

A passenger tried to board moving 12915 Ashram Exp. at Ahmedabad Station but he slipped and was about to fall in between platform & train. He was promptly pushed back into the coach by the RPF staff. HOWEVER FIT AND SMART YOU ARE, PL. DONT TRY TO ENTRAIN/DETRAIN A MOVING TRAIN pic.twitter.com/TwIgK95ZIs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 24, 2019

इस वीडियो को मंगलवार सुबह ट्विटर पर शेयर किया गया था. अब तक इसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज, 12 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग कमेंट सेक्शन में आरपीएफ जवान की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Kudos to the vigilant team. Passengers should not take unnecessary risks like this. — Viji Dey (@dvdv14) September 24, 2019

RPF never disappoint. They are always top notch policeman. — Srihari R H (@Sriharirh7) September 24, 2019

Absolutely! Nothing is worth risking your life.

You can get another train but you will not get another life. — Shahab Jafri (@ShahabJafri55) September 24, 2019

इससे पहले जून में ओडिशा के झारसुगुड़ा स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन से फिसल गया था. उसको भी जवानों ने बचाया था. वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.