Google के विज्ञापन को देख भावुक हुए आनंद महिंद्रा, बोले- 'सच में रोना आ गया...' देखें Video

टेक जायंट गूगल (Google) ने सुपर बॉल 2020 (Super Bowl 2020) पर एक दिल छू लेने वाला विज्ञापन जारी किया. जिसको देखकर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी भावुक हो गए. महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, ''इस सुपर बॉल के विज्ञापन को देखकर रोना आ गया, सच में...'

टीचर ने शानदार अंदाज में सिखाया बच्चों को 9 का पहाड़ा, आनंद महिंद्रा बोले- 'काश मेरी टीचर भी ऐसी होती...' देखें Video

विज्ञापन में, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दिवंगत पत्नी, लोरेटा को याद करने के लिए Google सहायक का उपयोग करता है. ये वीडियो एक सच्ची कहानी से प्रेरित है, एक गूगल कर्मचारी के दादा पर ये वीडियो बनाया गया है. विज्ञापन में व्यक्ति गूगल असिस्टेंट को पत्नी लोटेरा की फोटो, वीडियो और उसकी छोटी-छोटी बातें याद कराने को कहता है. गूगल बताता है कि उन्हें ट्यूलिप पसंद था. अलास्का जाना बहुत पसंद था और उनको अपने पति की मूंछों से नफरत थी.

लड़के ने दोस्त को किया ऐसा प्रपोज कि हैरान रह गए आनंद महिंद्रा, बोले- '40 साल पहले जब मैंने किया तो...'

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''इस सुपर बॉल के विज्ञापन को देखकर रोना आ गया, सच में... इस विज्ञापन को देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं. यह कई लोगों के दिलों को छू पाएगा... कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है. वेल डन गूगल, आप हमारे दिलों में गहराई तक उतरने में कामयाब रहे...''

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया कैप्टन तान्या शेरगिल का वीडियो, कहा- ''इसे सोशल मीडिया पर...''

This Super Bowl ad made me cry. Seriously. Perhaps it's my vintage that made me identify with it. But I think it will strike a chord with most people, no matter what their age is... Well done Google. You managed to dive deep into our hearts... https://t.co/yfJPvvQ2uI — anand mahindra (@anandmahindra) February 3, 2020

ट्विटर पर कई लोगों ने आनंद महिंद्रा के साथ सहमति व्यक्त की और गूगल के 'लोरेटा' विज्ञापन की प्रशंसा की.

My deceased grandma is #Loretta, and her husband Bill (the sweetest grandpa ever) has severe dementia. He often forgets she's even passed away, which is incredibly tragic... But he talks about her often, and always with love. I'm in tears. Good job #google. #SuperBowlCommercialspic.twitter.com/fzoLvTjt6Y — Kristian Kastner Warpinski (@kkwarpinski) February 3, 2020

OMFG This #Google Loretta ad is like... pic.twitter.com/0uNl7jRup6 — That's Queen Jenn to You (@MyMuseJennifer) February 3, 2020

सीएनएन के अनुसार, गूगल के इस विज्ञापन को आनंद महिंद्रा के अलावा कई लोगों ने पसंद किया. नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 65 एमबीए छात्रों के एक पैनल ने इस विज्ञापन को उच्च स्कोर दिया. ब्रांडिंग और मैसेज के लिए भी अच्छी रैंकिंग दी.